Volleyball: VBC Züri Unterland – Lucian Jachowicz tritt wegen Corona zurück Der Männer-Chefcoach des VBC Züri Unterland räumt aus Vorsicht per sofort die Trainerbank. Sein bisheriger Assistent Marco Back rückt nach, Saskia van Hintum wird neue Assistenztrainerin der NLB-Equipe. Peter Weiss

Lucian Jachowicz im Gespräch mit seinen Spielern. Die Aufnahme ist weit vor dem Beginn der Coronavirus-Pandemie entstanden, zeigt aber, wie nahe Trainer und Aktive einander für gewöhnlich kommen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die Coronavirus-Pandemie hat zum ersten bislang bekannten Abgang eines Trainers in der Region geführt. Lucian Jachowicz, Cheftrainer des Männer-Fanionteams des VBC Züri Unterland, hat sich mit dem Verein über seinen Rückzug per sofort geeinigt. «Meine Ehefrau gehört aktuell einer Risikogruppe an, sodass ich es mir nicht verzeihen könnte, wenn ich mich im Zusammenhang mit dem Volleyball infizieren und sie anstecken würde», erklärt der 33-Jährige. In seiner beruflichen Tätigkeit als Sekundarschul-Lehrer könne er dieses Risiko nicht ausschliessen, umso mehr gelte es für ihn, alle nicht zwingend notwendigen Kontakte zu vermeiden, fügt Jachowicz an.