Weihnachtsbeleuchtung in Zürich – «Lucy» geht früher aus Die Adventszeit wird dunkler in der Stadt Zürich. Wegen der drohenden Energiekrise leuchten die Lichter von «Lucy» an der Bahnhofstrasse dreieinhalb Stunden weniger lang.

Lichter gehen an – aber früher aus: Ab Donnerstag, 24. November, leuchtet «Lucy» wieder. Foto: Ela Çelik

Am Donnerstag, 24. November, um 18 Uhr soll «Lucy» dieses Jahr erstmals eingeschaltet werden, wie die Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse am Donnerstag mitteilte.

Die Energieeffizienz von «Lucy» sei dank moderner LED-Technologie vorbildlich, die Anlage verbrauche pro Stunde rund 3 Kilowattstunden Strom – so viel wie ein handelsüblicher Backofen in der selben Zeit.

Ein Zeichen setzen an der Bahnhofstrasse

Trotzdem wollen die Betreiber angesichts einer drohenden Strommangellage ein Zeichen setzen: Die tägliche Betriebszeit wird um dreieinhalb Stunden reduziert. So soll die Abschaltung am Abend bereits um 22 Uhr erfolgen, auf einen Betrieb am Morgen wird verzichtet.

Die Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse schliesst sich damit der Empfehlung der City Vereinigung an, gemäss der alle innerstädtischen Weihnachtsbeleuchtungen in den Randzeiten eingeschränkt werden sollen.

