Adventsverkauf in Zürich – Lucy lockt Zehntausende an die Bahnhofstrasse Es war fast wie früher: Als um 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wurde, gab es kein Durchkommen mehr an der Zürcher Shopping-Meile. Liliane Minor

Lucy leuchtet wieder – und das lockte Tausende an die Bahnhofstrasse. Foto: Ela Çelik

Wann stand man das letzte Mal so dicht an dicht an der Zürcher Bahnhofstrasse? Es ist kurz vor 18 Uhr, noch ein paar Minuten, bis die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird, und es gibt fast kein Durchkommen mehr. Dieser Moment, wenn Lucy zum ersten Mal aufleuchtet, läutet traditionell auch für die Zürcher das Weihnachtsshopping und die Weihnachtsmärkte ein. Corona? War da was?

Zwar hat die Stadt empfohlen, Masken zu tragen, aber daran hält sich vielleicht eine von zehn Personen. Wenn überhaupt. Es riecht nach Glühwein, Bratwurst und Käse, vom Werdmühleplatz wehen die Gesänge des Singing Christmas Tree herüber. Normalität, wenigstens ein bisschen, das ist es, was ein älteres Paar angelockt hat: «Endlich läuft wieder mal etwas.» Angst? Ach wo, sagen die beiden: «Wir sind geimpft.»