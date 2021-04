Bevölkerung wird befragt – Lufingen denkt über mehr Tempo 30 nach Anwohner fordern in Augwil Tempo 30 für eine Strasse. Laut Polizei geht dies aber nur für das gesamte Quartier. Deshalb wird nun die ganze Bevölkerung zu flächendeckendem Tempo 30 befragt. Fabian Boller

Hier im westlichen Ortsteil Lufingens gibt es bereits eine Tempo-30-Zone. Foto: Paco Carrascosa

Tempo 30 ist in vielen Gemeinden ein heisses Eisen. Nun nimmt sich der Lufinger Gemeinderat des Themas an. Im Sommer wird sich die Bevölkerung mit einem Fragebogen dazu äussern können, was sie von flächendeckendem Tempo 30 auf den Lufinger Quartierstrassen hält.

Auslöser für die Befragung ist eine Unterschriftensammlung im Ortsteil Augwil. Dort beabsichtigte der Gemeinderat, die Vogelhaldenstrasse zu sanieren und gleichzeitig verkehrsberuhigende Massnahmen wie Kissen und Querversätze einzubauen. Das Einführen von Tempo 30 war nicht vorgesehen.

135 Unterschriften eingegangen