Jürg Badertscher tritt zurück – Lufingen muss Gemeindepräsidium nach 16 Jahren neu besetzen Gemeindepräsident Jürg Badertscher wird bei den Wahlen im kommenden Frühjahr nicht mehr antreten. Und auch Vizepräsident Ernst Kägi legt sein Amt nieder. Martin Liebrich

Jürg Badertscher im Jahr 2007. Damals feierte Lufingen sein 850-Jahr-Jubiläum. Es war einer der Höhepunkte in Badertschers Zeit als Gemeindepräsident. Archivfoto: Peter Würmli

Die Neuigkeiten aus Lufingen kamen als kurze Notiz in einem Verhandlungsbericht des Gemeinderats; sie stehen dort zwischen einer Baubewilligung und einer Strassensanierung. Zu den Gesamterneuerungswahlen, die am 27. März 2022 stattfinden werden, tritt Gemeindepräsident Jürg Badertscher nicht mehr an. Er hat das Amt seit 2006 inne, vorher sass er bereits während vier Jahren in der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Badertscher ist Finanzvorstand und Präsident der Fürsorgebehörde.

Ein plausibler Nachfolger im Gemeindepräsidium wäre Ernst Kägi gewesen, der momentan Vizepräsident sowie Hochbauvorstand und Zuständiger für die Liegenschaften ist. Doch auch Kägi wird zur Erneuerungswahl nicht mehr antreten. Er sitzt ebenfalls seit 2006 im Lufinger Gemeinderat und war zuvor RPK-Präsident gewesen. Anekdotisches Detail: Während vier Jahren, in denen Kägi das RPK-Präsidium innehatte, war Badertscher sein Sekretär.