5 Antworten zu den hohen Temperaturen – Bis 15 Grad in der Schweiz – warum spielt das Wetter verrückt? Weshalb es derzeit so warm ist, wie ungewöhnlich solche Wetterlagen sind und welche Rolle der Klimawandel spielt: Fragen und Antworten zum Wetterphänomen. Martin Läubli

Der Jetstream brachte milde und feuchte Luft nach Europa: Modellaufnahme vom 29. Dezember 2021. Foto: earth.nullschool.net.

Wer sich schon einigermassen auf den Winter eingestellt, dicke Daunenjacke, Mütze und Handschuhe hervorgeholt hat, der muss in diesen Tagen abrupt den Wintermodus verlassen. Angesagt sind jetzt eher Regenjacke und Stiefel statt Skischuhe. Die Meteorologinnen und Meteorologen verkünden frühlingshafte Wärme. In Zürich gut 14 Grad, in Bern knapp 13 und in Basel sogar über 15 Grad. Und im sonstigen Kälteloch La Brévine wird auf Freitag sogar ein Temperaturschub auf gegen 14 Grad erwartet.

Die Nullgradgrenze steigt am Donnerstag in der Deutschschweiz auf 3200 Meter Höhe, mit Schnee ist erst über 2400 Meter zu rechnen. Es ist begreiflich, dass in solchen erstaunlichen Wetterkonstellationen, Fragen zu den Launen des Wetters und des Klimas auftauchen: