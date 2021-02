Deutscher Self-Made-Millionär – Lufthansa-Grossaktionär Thiele ist tot Der deutsche Unternehmer Heinz Hermann Thiele ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Selfmade-Millionär hielt auch ein grosses Aktienpaket der Swiss-Mutter Lufthansa.

Heinz Hermann Thiele war auch Grossaktionär der Lufthansa. Foto: Knorr-Bremse AG via Keystone

Der Mehrheitseigentümer des Bremsen-Herstellers Knorr-Bremse, Heinz Hermann Thiele, ist tot. Der 79-Jährige sei am Dienstag überraschend in München gestorben, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Er hielt auch einen zweistelligen Anteil an der Airline Lufthansa, die der Mutterkonzern der Swiss ist.

«Thiele hatte 1985 seinen Arbeitgeber Knorr-Bremse gekauft und als Vorstandschef zu einem Milliardenkonzern ausgebaut. 2018 brachte er das Unternehmen an die Börse. Erst im vergangenen Jahr war Thiele wieder in den Aufsichtsrat zurückgekehrt und fungierte als stellvertretender Vorsitzender», schreibt die FAZ in ihrer Online-Ausgabe.

«Vorstand und Aufsichtsrat trauern um eine globale und visionäre Unternehmerpersönlichkeit, die die weltweite Schienen- und Nutzfahrzeugbranche über Jahrzehnte wegweisend geprägt hat», erklärte das Unternehmen Knorr-Bremse. Heinz Hermann Thiele habe sein ganzes Leben in den Dienst der Firma gestellt.

