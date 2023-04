Brasiliens Präsident in China – Lula will mit Xi einen «Friedensclub» gründen Mit einer riesigen Delegation macht der brasilianische Präsident dem chinesischen Staatschef den Hof. Er will den Krieg in der Ukraine beenden, vor allem aber gute Geschäfte einfädeln. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Herzlicher Empfang in China: Der brasilianische Präsident Lula da Silva bei seiner Ankunft in Shanghai. Foto: AFP

Luiz Inácio Lula da Silva war schon immer ein reisefreudiger Politiker. In seinen ersten beiden Amtszeiten von 2003 bis 2010 besuchte Brasiliens Präsident rund 80 Länder und Staaten. So gesehen, überrascht es nicht, dass Lula seit seinem erneuten Amtsantritt am 1. Januar 2023 auch schon wieder emsig unterwegs ist: erst in Argentinien, dann in Uruguay und den USA. Diese Woche steht nun eben auch China auf dem Plan. So weit, so normal, könnte man meinen. Aber: So einfach ist es nicht.