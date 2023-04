Luxusprodukte im Wirteverband – Ein Bleistift für 260 Franken: Die exklusive Einkaufsliste von Gastro Zürich Im Streit des Wirteverbands geht es auch um verschwundene Kunstwerke, edle Raumdüfte und teure Papeterie-Einkäufe. Jigme Garne

Links: Der «perfekte Bleistift» von Faber-Castell für 260 Franken. Rechts: Solche oder ähnliche Duftkerzen in Kristallvasen wurden gekauft. Diese Variante kostet 1050 Franken. Foto: PD

«Geraucht und getrunken haben alle!» – das sagte Karl E. Schroeder an der Delegiertenversammlung von Gastro Zürich und wollte aufzeigen, wozu seine Geschäftsstelle Zehntausende von Franken in Wein und Zigarren gesteckt hat. Doch der Saal buhte ihn am Montagabend aus, Schroeder wurde hinauskomplimentiert.