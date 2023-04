Mercedes-Maybach – Luxus läuft immer Auch wenn es langsam aufwärtsgeht: Die Autobranche leidet noch immer unter den Folgen der Pandemie. Doch exklusive Luxushersteller wie Mercedes-Maybach feiern Hochkonjunktur. Dave Schneider

Mercedes-Maybach-Chef Daniel Lescow mit dem ersten Elektromodell der Luxusmarke. Fotos: Mercedes

Es klingt beinahe sarkastisch: Während der Pandemiejahre 2020 und 2021 wurden so viele Luxusautos gekauft wie nie zuvor. Auch teure Old- und Youngtimer waren gefragter denn je. Porsche verzeichnete 2020 einen Umsatzrekord. Lamborghini machte im gleichen Jahr Rekordgewinne und steigerte ein Jahr später die Verkäufe noch einmal auf einen historischen Höchststand. Das Gleiche gilt für die französische Edelmarke Bugatti, die ebenfalls so viele Autos ausliefern konnten wie nie zuvor. Rolls-Royce erzielte 2021 den höchsten Zuwachs in der 117-jährigen Markengeschichte. Und auch Bentley verbuchte während der Pandemie Rekordzahlen, was den Unternehmenschef Adrian Hallmark zu der Aussage hinreissen liess: «Es bräuchte einen noch grösseren Einschlag als den von Covid, um uns aus der Bahn zu werfen.»