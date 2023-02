Verzicht auf Wahlen im Herbst – Luzerner SVP-Nationalrätin Estermann tritt nicht mehr an Die bald 56-Jährige Politikerin verzichtet auf eine Kandidatur bei den Wahlen im Herbst. Sie blickt mit «Genugtuung und Dankbarkeit» auf 16 Jahre in der grossen Kammer zurück.

SVP-Nationalrätin Yvette Estermann wird bei den nächsten Parlamentswahlen nicht mehr antreten. Foto: Anthony Anex (Keystone/Archiv)

Die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann, die seit 2007 in der grossen Kammer politisiert, tritt bei den Wahlen im Herbst nicht mehr an. Die bald 56-Jährige bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht in der Mittwochausgabe der CH-Media-Titel. In einer Stellungnahme schreibt sie, sie blicke «mit Genugtuung und Dankbarkeit» auf die 16 Jahre im Nationalrat zurück.

Die in der damaligen Tschechoslowakei aufgewachsene Estermann lebt seit 1993 in der Schweiz. Die Medizinerin sass von 2005 bis 2007 im Kantonsparlament, danach wechselte sie in den Nationalrat. 2008 und 2009 war sie auch Präsidentin der SVP des Kantons Luzern.

2015 kandidierte sie erfolglos für den Ständerat. 2016 wurde sie in ihrem Wohnort Kriens in das Gemeindeparlament gewählt. Mit diesem Schritt wollt sie ihrer schwächelnden Ortspartei unter die Arme greifen.

SDA/fal

