Sweet Home: Ideen für den Osterbrunch – Machen Sie das Beste aus Ihren Ostereiern Scotch Eggs, ein Eier-Curry oder ein klassischer Eiersalat: Entdecken Sie hier Rezepte und Ideen rund um den Hauptdarsteller am Osterbrunch. Marianne Kohler Nizamuddin

Hoffentlich wird der Ostersonntagmorgen so wunderschön wie auf diesem einladenden Foto von Dinier Club. Das grosse Essen an Ostern ist nämlich nicht das Dinner, sondern der Brunch. Entspannt und trotzdem festlich wird diese Mahlzeit zwischen Breakfast und Lunch genossen. Und dabei spielen die Eier die Hauptrolle. Sie können sie wie hier Evelyne Wyss, die Gründerin von Dinier Club, einfach weichkochen und auf die englische Art mit «Soldiers», also in Streifen geschnittenem Toast, servieren. Oder Sie machen diese köstlichen Eierrezepte nach, die Sie alle mit den vielen gefärbten, hart gekochten Ostereiern zubereiten können.