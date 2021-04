Gewalt in Winterthur – Macheten-Attacke auf «Emir von Winterthur» Der Ex-Drahtzieher der Winterthurer Islamisten-Szene wurde von einem Deutschen verletzt. Streit hatte sich wegen einer Frau ergeben. Till Hirsekorn , Thomas Knellwolf

Am Freitagabend kurz nach 23 Uhr soll ein 43-Jähriger den «Emir von Winterthur» mit einer Machete angegriffen haben. Foto: Symbolbild/Getty Images

Am Freitagabend gegen 23 Uhr wurde Sandro V. (34) auf einem Parkplatz am Winterthurer Stadtrand von einem 43-jährigen Deutschen mit einer Machete attackiert. Beim Opfer handelt es sich um den früheren Drahtzieher der lokalen Islamistenszene. V. selber hatte sich früher als «Emir» bezeichnet, was «islamischer Fürst» oder «Befehlshaber» bedeutet.

Nach der Macheten-Attacke musste er sich mit leichten Verletzungen im Spital behandeln lassen. Der Angreifer wurde noch am Wochenende in Deutschland verhaftet. Er hatte sich gemäss der Konstanzer Polizei mit Sandro V. zu einer nächtlichen «Aussprache» auf dem Parkplatz verabredet. Laut der Kantonspolizei fand das Treffen in der Industrie- und Gewerbezone zwischen Grüze und Neuhegi statt, in der Nähe des Kreisels Ohrbühl.