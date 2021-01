Brüsker Abgang des Castingdirektors – Machtmissbrauch am Zürcher Opernhaus? Seit drei Jahren ist Michael Fichtenholz für die Sängerbesetzungen zuständig. Nun verlässt er das Opernhaus – aus Gründen, über die Stillschweigen vereinbart wurde. Susanne Kübler

Das Zürcher Opernhaus hat derzeit neben der Pandemie noch ein weiteres Problem. Foto: Dominic Büttner

Als Michael Fichtenholz vor drei Jahren als Operndirektor nach Zürich kam, machte das keine Schlagzeilen. Ein Operndirektor ist zwar eine zentrale Figur in einem Opernhaus – er ist verantwortlich für das Casting der Sängerinnen und Sänger. Aber im Unterschied zum Intendanten oder zum Chefdirigenten ist er keine öffentliche Person.

Der Abgang des 42-jährigen Russen per Ende Saison dagegen erntet derzeit internationale Aufmerksamkeit. Denn er erfolgt zwar offiziell freiwillig – aber nach Vorfällen, die nun durchaus öffentliches Interesse wecken.

Michael Fichtenholz. Foto: Keystone

Was genau geschehen ist, bleibt unklar. Aber nachdem auf einer englischen Website «human relations issues with younger members of the company» erwähnt wurden, äusserte sich Opernhaus-Intendant Andreas Homoki gegenüber den Medien bemerkenswert deutlich über diese «Probleme».