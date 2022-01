Kampfwahl um Gemeinderatssitze – Machtverschiebung in Eglisau zeichnet sich ab Neun Kandidierende kämpfen in Eglisau um sechs Sitze im Gemeinderat. Im Gegensatz zu vielen anderen, eher kleineren Gemeinden mischen auch die Parteien kräftig mit. Manuel Navarro

Die Stühle im Sitzungszimmer des Gemeinderats von Eglisau sind heiss begehrt. Archivfoto: Francisco Carrascosa

In Eglisau zeichnet sich ein spannender Wahlkampf ab. Neun Namen umfasst die Liste der definitiven Vorschläge für die Wahl des neuen Gemeinderates am 27. März. Zu vergeben sind aber in der Behörde nur sechs Plätze, der siebte wird im neu als Einheitsgemeinde funktionierenden Dorf von der Schulpräsidentin oder dem Schulpräsidenten besetzt. Drei Bewerbende gehen also zwangsläufig leer aus.

Interessant ist die Ausgangslage aber auch, weil nur zwei der neun Kandidierenden Bisherige sind. Vom jetzigen Gemeinderat treten einzig Thomas Lauffer (parteilos) und Nicolas Wälle (ebenfalls parteilos) erneut zur Wahl an. Die übrigen sieben sind allesamt neue Namen.

Schon bisher in Erscheinung getreten

Die meisten dieser Neuen sind indes keine gänzlich Unbekannten. So hat etwa David Martinez (SP/Fokus Eglisau) schon vergangenes Jahr in Eglisau für das Amt des Friedensrichters kandidiert. Gereicht hat es zwar nicht – gewählt wurde im zweiten Wahlgang die Eglisauerin Jasmin Hotz –, doch zumindest ist er in seiner Gemeinde nun in jüngerer Vergangenheit schon einmal in Erscheinung getreten, was seine Chancen steigern dürfte.

Andere Namen haben indes in den vergangenen zwei Jahren noch mehr Schlagzeilen gemacht. So hat sich auch Regula Peter, Präsidentin der lokalen SVP, für die Wahl zur Verfügung gestellt. Peter hat im letzten Sommer gegen das Fahrverbot am Wochenende im Städtli gekämpft, das der Gemeinderat beschlossen hat. Dabei konnte sie mehrere Etappensiege feiern, das Fahrverbot wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Schliesslich entschied das Verwaltungsgericht aber doch zugunsten des Gemeinderats. Trotzdem konnte sich Peter dadurch als politisch engagierte Person positionieren, welche gegen die von der Behörde angeordnete Regelung gekämpft hat. Peter kandidierte schon 2019 für die Nachfolge von Nadja Galliker (FDP), unterlag aber der (damals) parteilosen Elisabeth Villiger.

Ebenfalls prominent aufgefallen ist auch ein weiterer Kandidat. Sven Stecher (Die Mitte Unterland) hatte mit seinem Engagement gegen die Pläne der SBB für eine Abstellanlage vor der Gemeinde von sich reden gemacht. Vor allem aber hat er den Gemeinderat bei der Gestaltung des Städtli herausgefordert. Nachdem die Eglisauerinnen und Eglisauer in Workshops die Möglichkeit hatten, an der Zukunftsvision für das Städtli mitzuwirken, hatte Stecher im März 2021 ein eigenes Konzept als Gegenvorschlag für die vom Gemeinderat vorgestellte Planung veröffentlicht. Später engagierte er sich auch mit einer Einzelinitiative dafür, die Kompetenzen des Gemeinderats in Bezug auf die Verkehrsregelung anzupassen.

Daneben stehen weitere Namen auf der Liste, die bereits einmal von sich reden gemacht haben. Roger Diener (SVP) ist gegenwärtig noch Vizepräsident der Schulpflege und will nun in den Gemeinderat wechseln, für die Schule kandidiert er nicht mehr. Roland Ruckstuhl (FDP) kandidierte wie Peter bereits 2019, damals allerdings noch parteilos. Er ist zudem als früherer Präsident des Vereins Viva Eglisau bekannt. Weniger politisch aufgefallen ist Felix Baader (parteilos), der allerdings den Wählenden eventuell durch seine Teilnahme am Engadin-Skimarathon ein Begriff sein könnte. Neu kandidiert zudem auch Nando Oberli (ebenfalls parteilos), der im Dorf mit dem «Baschterli» – einem Mischgetränk aus Wein und Bier – ein neues Getränk lanciert hat.

Parteien mischen mit

Von den neun Kandidierenden bewerben sich für das Präsidium sowohl Ruckstuhl als auch Stecher. Neuer Gemeindepräsident wird also wohl ein Mann, der gleichzeitig sein Debüt in der Behörde gibt.

Auffallend ist, dass in Eglisau anders als in vergleichbar kleinen Gemeinden die Parteien eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Die SVP, gemessen an den Kantonsrats- und Nationalratswahlen 2019 die mit rund 30 Prozent Wähleranteil stärkste Partei, tritt gleich mit zwei Kandidierenden an. Sie könnte damit ihr Comeback im Rat geben, in dem sie nach der Abwahl von Ursula Fehr nicht mehr vertreten war.

Die FDP schickt ebenfalls einen Kandidaten ins Rennen, genauso wie die Ortspartei Fokus Eglisau, wobei der Unterstützte dabei auf überkommunaler Ebene zur SP gehört. Und neu in die Behörde will auch Die Mitte Unterland. Nur drei Kandidierende sind somit parteilos, was ungewöhnlich ist, sind doch insgesamt über ein Drittel aller Exekutivmitglieder im Kanton Zürich nicht Mitglied einer Partei. Und in kleinen Gemeinden ist dieser Anteil sogar noch höher. So oder so ist bezüglich der Parteistärke im Gemeinderat eine Machtverschiebung zu erwarten. Die Ortspartei stellte bisher den Präsidenten und eine Gemeinderätin und könnte nun theoretisch ohne Sitz im Rat verbleiben, da sie offiziell nur einen Kandidaten stellt.

Da für die Schulpflege bislang nur Mitglieder von Parteien kandidieren (zweimal FDP, zweimal Fokus Eglisau), ist es somit möglich, dass sich der Gemeinderat von Eglisau gar komplett ohne Parteilose konstituieren könnte. Dazu müssten aber beide Bisherigen abgewählt werden.

Auffallend ist auch die tiefe Frauenquote. Einzig Regula Peter hält die Fahne für die Frauen hoch. Unterstützung könnte sie jedoch – falls sie gewählt würde – von Sandrine Haas Heegewald (FDP) erhalten, die bislang als Einzige für das Amt der Schulpräsidentin kandidiert und dadurch automatisch Teil des Gemeinderats wäre.

Manuel Navarro ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er arbeitet seit 2012 im Journalismus. Mehr Infos

