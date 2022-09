Macron-Partei heisst neu «Renaissance» – Macron erhofft sich Wiedergeburt als Reformer Frankreichs Präsident gibt seiner Partei einen anderen Namen. Das soll für einen Neustart sorgen, es geht auch um sein politisches Vermächtnis. Doch es warten grosse Probleme. Kathrin Müller-Lancé, aus Paris

Schon am Abend des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl im April hatte Emmanuel Macron angekündigt, eine «grosse politische Bewegung» zu gründen. Jetzt ist es so weit. Aus «La République en Marche» ist «Renaissance» geworden, aus der bewegten Republik nichts weniger als die Wiedergeburt.

Schon bei der Europawahl 2019 war Macron mit einer proeuropäischen Liste dieses Namens angetreten, nun heisst auch seine eigene Partei so. Weil Macron bei den Wahlen 2027 nicht mehr als Präsidentschaftskandidat antreten kann, könnte das durchaus ein Versuch sein, sein politisches Erbe zu sichern.

«Wir werden vereint und versammelt ein neues Kapitel im politischen Leben unseres Landes aufschlagen», verkündete Macron am Wochenende per Videobotschaft. «Ohne Einheit werden die Extreme gewinnen.» Apropos Einheit: Macron ist es gelungen, zwei kleinere Bewegungen in seine neue Partei einzubinden.

Nur relative Mehrheit im Parlament

Weiterhin unabhängig dagegen bleiben die beiden ernster zu nehmenden Konkurrenten, die Partei Horizons unter seinem früheren Premierminister Edouard Philippe und Mouvement Démocrate unter seinem Ex-Justizminister François Bayrou. Zum Chef der neuen Partei wurde am Wochenende der Europa-Abgeordnete Stéphane Séjourné gewählt, Emmanuel Macron übernimmt die Rolle des Ehrenvorsitzenden.

Eine Wiedergeburt, oder, etwas prosaischer vielleicht, einen Neustart könnte Macron im Moment gut gebrauchen. «Ohne Überzeugung», «mit dem Kopf woanders», «müde», all das sind Formulierungen, die man in den vergangenen Tagen in den französischen Medien über den Präsidenten lesen konnte.

Es lief schon mal besser, ein gutes Vierteljahr nach Macrons zweitem Amtsantritt. Anders als in seiner ersten Amtszeit verfügt Macron nach den Parlamentswahlen in der Nationalversammlung nur noch über eine relative Mehrheit. Um seine Vorhaben durchzubringen, ist er auf Stimmen aus den anderen politischen Lagern angewiesen.

Um wieder eigene Akzente zu setzen, lud Präsident Macron vor kurzem zu einem «Nationalen Rat für den Neubeginn» ein.

Beim Kaufkraftgesetz vor der Sommerpause hat das gerade noch gereicht. Mit den Stimmen der Rechten konnte die Regierung Ende Juli ein Massnahmenpaket verabschieden, das die Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise entlasten soll – Strompreisdeckel und Abschaffung des Rundfunkbeitrags inklusive.

Die Rückkehr aus den Sommerferien geriet dann weniger entspannt. Die Energiekrise ist inzwischen voll in Frankreich angekommen, der marode französische Atompark erschwert die Versorgung zusätzlich. Macron, der die Gefahr von Stromausfällen und Abschaltungen lange prinzipiell ausgeschlossen hatte, rief im August ein «Ende des Überflusses» aus. Seitdem hält der Staatschef regelmässig Bürger und Industrie zum Sparen an.

Um wieder eigene politische Akzente zu setzen, lud Macron vor kurzem zu einem «Conseil National de la Refondation» ein, was sich als «Nationaler Rat für den Neubeginn» übersetzen lässt und natürlich auch irgendwie zum Thema Wiedergeburt passt. Der Rat sollte eine Antwort auf den Vorwurf werden, der Präsident übe seine Macht zu elitär aus. Das Gremium sollte Regierung und Opposition, Gewerkschaften und Arbeitgeber, Vereine und Bürger zusammenbringen. Nur: Auf viel Gegenliebe stiess Macrons Vorstoss nicht.

Praktisch alle Oppositionsparteien, von links und rechts, sagten ihre Teilnahme ab, auch ein grosser Teil der Gewerkschaften. Manche Kritiker hielten den Einsatz des neuen Gremiums für reine Symbolpolitik, andere für den undemokratischen Versuch, das Parlament zu umgehen. Der Rat tagte dann trotzdem zum ersten Mal, in spärlicher Besetzung in einem Rugby-Stadion südlich von Paris. Am Abend desselben Tages starb Queen Elizabeth II und verdrängte Macrons Projekt aus den Schlagzeilen.

Rentenreform ist zentrales Vorhaben

Die nächste grosse innenpolitische Herausforderung des französischen Präsidenten dürfte die Rentenreform werden. Macron wollte sie schon in seiner ersten Amtszeit durchsetzen, verschob sie aber wegen der Pandemie. Ginge es nach Macron, soll bis Ende des Jahres das Parlament über ein entsprechendes Gesetz abstimmen, damit es im Sommer 2023 in Kraft treten kann. Ganz konkretisiert hat Macron sein Vorhaben allerdings noch nicht.

Wie französische Medien berichten, hat er sich offenbar von einer umfassenden Reform des komplizierten Rentensystems verabschiedet und plant nun vor allem, dass das Eintrittsalter von bisher 62 auf 64 oder 65 Jahre steigen soll. «Wir müssen das jetzt machen. Wenn wir auf Einstimmigkeit warten, werden wir nie etwas hinkriegen», sagte Macron in der vergangenen Woche.

Immer wieder wird in Frankreich gewarnt, Emmanuel Macron dürfe kein «französischer Obama» werden.

Die extrem rechte Marine Le Pen und der extrem linke Jean-Luc Mélenchon hatten im Wahlkampf dafür plädiert, das Renteneintrittsalter auf 60 Jahre zu senken. Wenn überhaupt, kann Macron bei seiner Rentenreform im Parlament wohl nur auf Unterstützung der konservativen Republikaner hoffen. Um sich auch ohne Mehrheit durchzusetzen, bliebe Macron der umstrittene Paragraf 49.3 der französischen Verfassung: Dieser macht es der Regierung möglich, ein Gesetz am Parlament vorbei zu beschliessen.

Auch eine Möglichkeit wäre, die Rentenreform quasi über die Hintertür in das Gesetz zur Finanzierung der Sozialversicherung zu integrieren, über das schon im Oktober abgestimmt werden soll. Macrons ehemaliger Justizminister und bisheriger Verbündeter François Bayrou sagte, er sei dagegen, diese Reform um jeden Preis durchzusetzen. Auch die Gewerkschaften bringen sich schon gegen Macrons Reformpläne in Stellung.

Immer wieder wird in Frankreich gewarnt, Emmanuel Macron dürfe kein «französischer Obama» werden, also ein junger, reformwilliger Präsident, der es nicht schafft, das Land mitzunehmen und dadurch den Weg für einen populistischen Nachfolger – oder eine populistische Nachfolgerin – ebnet. Noch haben Macron und seine Renaissance knapp fünf Jahre Zeit, das zu verhindern.

