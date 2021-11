Fed-Chef Jerome Powell – Mächtigster Notenbanker der Welt für zweite Amtszeit nominiert US-Präsident Joe Biden will an der Spitze der Federal Reserve keinen Wechsel und setzt nochmals auf Jerome Powell.

Seine erneute Nominierung galt als unsicher, jetzt soll er doch nochmals vier Jahre ran: Jerome Powell. KEYSTONE

Der US-Präsident Joe Biden nominiert den Chef der Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, für eine zweite Amtszeit. Das teilte das Weisse Haus am Montag in Washington mit. Der Senat muss der Personalie noch zustimmen. Die absehbare Kontinuität an der Spitze der mächtigen Notenbank dürfte von den Märkten positiv aufgenommen werden.

Der 68-jährige Powell führt die Notenbank der weltgrössten Volkswirtschaft bereits seit Februar 2018. Der damalige Präsident Donald Trump, ein Republikaner, hatte ihn für eine vierjährige Amtszeit nominiert. Powell war zuvor bereits seit 2012 Mitglied des Zentralbankrats gewesen.

Lockere Geldpolitik stösst auch auf Widerstand

Die Zentralbank schwenkte unter Powells Führung ab März 2020 wegen der Corona-Krise auf eine extrem lockere Geldpolitik um. Die Fed senkte ihren Leitzins auf nahe Null und startete weitere Programme, um Konjunktur und Arbeitsmarkt zu stützen. Inzwischen fährt die Fed ihre Unterstützung angesichts der wirtschaftlichen Erholung behutsam etwas zurück.

Einige eher linke Parteimitglieder, darunter die einflussreiche Senatorin Elizabeth Warren, hatten den Demokraten Biden zuletzt unter Druck gesetzt, Powell keine zweite Amtszeit zu gewähren. Warren hatte die von Powell, einem Juristen und früheren Investmentbanker, vorangetriebenen Lockerungen der Bankenregulierung kritisiert und ihn zuletzt als «gefährlichen Mann» bezeichnet.

Viele Linke warben daher für die promovierte Ökonomin Lael Brainard, die bereits seit 2014 dem siebenköpfigen Zentralbankrat angehört. Brainard soll nun das Amt der Vize-Fed-Chefin übernehmen, wie das Weisse Haus weiter mitteilte.

Straffung der Geldpolitik

Wie die US-Notenbank Anfang November bekannt gab, fährt sie ihre Anleihenkäufe zur Stützung der Wirtschaft während der Corona-Pandemie von diesem Monat an zurück. Die Anleihenkäufe im Umfang von derzeit 120 Milliarden Dollar (zirka 110 Milliarden Franken) pro Monat werden monatlich um 15 Milliarden (14 Milliarden Franken) gesenkt. Das Tempo könne aber in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklungen angepasst werden.

Notenbanken im Dilemma «Das ist kein Inflationsproblem, wie wir es gewohnt sind» Never Mind the Markets Das wacklige Argument der Notenbanker Die Leitzinsen liess die Fed damals unverändert zwischen Null und 0,25 Prozent. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte die Fed die Leitzinsen im März 2020 auf dieses Niveau abgesenkt. Sie pumpt durch Anleihenkäufe zudem monatlich 120 Milliarden Dollar in die Märkte, um die Wirtschaft zu stützen.

Davon sind 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und 40 Milliarden Dollar durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere. Die Anleihenkäufe in diesen beiden Kategorien sollen nun monatlich um zehn beziehungsweise fünf Milliarden Dollar zurückgefahren werden. Diese Anpassung erfolgt angesichts der Erholung der US-Wirtschaft – und vor dem Hintergrund eines deutlichen Anstiegs der Verbraucherpreise, der Befürchtungen vor einer hohen und hartnäckigen Inflation befeuert.

SDA/cpm

Fehler gefunden?Jetzt melden.