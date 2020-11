Opfer wurde im Wald gefunden – Mädchen bei sexuellem Übergriff in Olten schwer verletzt Im Kanton Solothurn wurde eine junge Frau sexuell missbraucht und mit einem Gegenstand schwer verletzt. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest: Ein Einsatzfahrzeug der Kantonspolizei Solothurn. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Ein Mann hat in Olten SO in einem Wald ein Mädchen mit einem Gegenstand schwer verletzt. Es kam gemäss Angaben der Polizei auch zu einem sexuellen Übergriff. Der mutmassliche Täter, ein 37-jähriger Schweizer, wurde festgenommen.

Passanten fanden das verletzte Mädchen am Sonntag kurz nach 13 Uhr im Bannwald oberhalb von Olten und meldeten dies der Alarmzentrale, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

Der ausgerückte Rettungsdienst brachte das Mädchen ins Spital. Das Opfer sei im Teenager-Alter, hiess es auf Anfrage bei der Kantonspolizei. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter nach einer Fahndung am Sonntagabend an dessen Wohnort vorläufig fest. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zum Vorfall machen können. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft leiteten Ermittlungen ein.

SDA