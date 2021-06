Talentsuche auf dem Chliriet – 60 Mädchen stürmen Probetraining in Oberglatt Der örtliche Fussballverein suchte per Anzeige interessierte Juniorinnen. Zahlreiche angehende Fussballerinnen kamen, um ihr Können zu zeigen. Renato Cecchet

Wollen schon bald für die Juniorinnen des FC Oberglatt dem Ball nachjagen und Siege einfahren (von links nach rechts): Alisha Ali, Jessica de Matteis, Laura Gulli und Noelia Distefano. Foto: Renato Cecchet

Den Buben blieb dieses Mal nur die Rolle der Zuschauer. Auf dem Fussballplatz des FC Oberglatt jagten die Mädchen dem runden Leder nach. Darunter Alisha Ali. «Meine Mutter ist Trainerin im Verein, und jetzt will ich auch Fussballerin werden», meinte die 7-Jährige und versenkte das Leder in einem kleinen Tor.

So wie Alisha fanden 60 andere Mädchen den Weg ins Chliriet in Oberglatt. Der örtliche Fussballverein hatte einen Aufruf gestartet, mit dem 7- bis 15-jährige Fussballerinnen gesucht wurden, um erstmals reine Juniorinnenteams bilden zu können. Bisher durften Mädchen auch schon mitspielen, aber nur in gemischten Teams mit Buben.