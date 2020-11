TV-Kritik «Tatort» – Männer im Krieg Heimgekehrt aus der Haft, will ein Ex-Manager sich sein früheres Leben zurückholen – und stösst eine Gewaltspirale an. Ein «Tatort» ohne Firlefanz. Alexandra Kedves

Mit Tunnelblick: Barnaby Metschurat als Oliver Manlik will eine Entschädigung und sein früheres Leben zurück. Die Kommissare Lannert (Richy Müller, hinten links) und Bootz (Felix Klare) sind ihm auf der Spur. Fotos: Benoît Linder (SWR)

Die Tür geht auf, strahlende Menschen stehen mit Blumensträussen in der Ankunftshalle des Flughafens. Doch auf Oliver Manlik wartet keiner. Ausser wir «Tatort»-Zuschauer. Denn Barnaby Metschurat ist eine Wucht, wie er da als Manlik mit feinem Lächeln in sein neues, altes Leben tritt – mit akkurat rasiertem Kopf, unauffällig wie das bescheidene Gepäck, mit dem er nach drei Jahren US-Gefängnis heimkehrt.

Das Gepäck auf seiner Seele wiegt dafür umso schwerer. Man hat dem ehemaligen Top-Manager eines Stuttgarter Autozuliefer-Betriebs – was sonst in der Schwabenmetropole! – ein Unrecht getan. Und das brennt in seiner Brust, als sei er Ben Hur. Der Titel des neuen «Tatorts» legt noch eins drauf: «Der Welten Lohn».