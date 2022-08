Künstlerin Xenia Hausner – «Männer sind einfach nicht so spektakulär» Sie gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen Österreichs und malt seit Jahren vor allem Frauen – «lange bevor das trendy war». Nun stellt sie in der Schweiz aus. Eine Begegnung. Annik Hosmann

Xenia Hausner in ihrem Studio, im Hintergrund ist das Werk «Exiles 1» zu sehen. Foto: Robert Rieger für Egon Zehnder

Purpurrot, ockerbraun, rostorange und cyanblau leuchten Xenia Hausners Gesichter. Oder genauer: jene, die die Österreicherin malt. Die Intensität der Farben, die groben und zugleich präzisen Pinselstriche in ihren grossformatigen Gemälden, die Intensität der Blicke der Figuren, die Welt, die Fragen, die Abgründe, die sich darin eröffnen – die Gemälde der 71-Jährigen lassen kaum jemanden kalt. Sie schaffen Emotionen, nehmen das Zeitgeschehen auf – und sorgen manchmal auch für Verwirrung. Genau das will Xenia Hausner, wie sie bei einer Begegnung in Berlin erzählt.