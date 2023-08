Bülach – Männerriege feiert runden Geburtstag Mit grossem Stolz feiert die Männerriege Bülach dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen mit einigen besonderen Veranstaltungen. Männerriege Bülach

Die Männerriege Bülach hat dieses Jahr einen besonderen Grund zum Feiern. Foto: PD

Der Verein hat in den vergangenen 100 Jahren die Stadt Bülach mitgeprägt. Sowohl im sportlichen als auch im sozialen Bereich hat die Männerriege einen wichtigen Beitrag für die Mitglieder geleistet. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Gerade die älteren Mitglieder schätzen die sozialen Kontakte im Verein sehr. Dank grosszügigen Spenden konnte sich die Männerriege Bülach die erste Vereinsfahne in ihrer Geschichte beschaffen, welche am Jubiläumsfest erstmals entrollt wird.

Das Jubiläumsjahr begann mit der Jubiläums-Generalversammlung am 27. Februar 2023 im Restaurant «Zum Goldenen Kopf» in Bülach. An dieser Veranstaltung verteilte der Vorstand erstmals die überaus gelungene Jubiläumsschrift. Die spannende und interessante Schrift gibt nicht nur einen Einblick in die Vereinsgeschichte, sondern auch in das Leben von Bülach vor vielen Jahren. Zahlreiche Bilder illustrieren die Texte und wecken Erinnerungen. Vom 18. bis 21. Mai 2023 begab sich die Männerriege mit 46 Teilnehmern auf die unvergessliche Jubiläumsreise nach Meran im Südtirol.

Jubiläumsfest auf dem Alpenhof

Das Jubiläumsfest mit der Fahnenweihe findet am Wochenende vom 26./27. August auf dem Alpenhof oberhalb Bülach statt. Am Samstag startet der Festbetrieb um 15 Uhr. Am Sonntag beginnt das Fest um 10.30 Uhr mit einem Apéro und anschliessender Fahnenweihe. Regierungspräsident Mario Fehr und Stadtpräsident Mark Eberli richten eine Grussbotschaft an die Festgemeinde. Die Männerriege Bülach freut sich, die Bevölkerung zum Jubiläumsfest auf dem Alpenhof willkommen zu heissen.

