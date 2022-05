Wandern in der Ostschweiz – Märchenwelt Alpstein Die Gipfelwelt des Appenzells ist kühn und verträumt zugleich. Was sie alles bietet, hat unsere Autorin während einer Wanderung erfahren. Caroline Fink

Autorin Caroline Fink erkundet den Alpstein. In der Mitte sind die Kreuzberge zu sehen: Sie liegen bereits im Kanton St. Gallen. Foto: Gaudenz Danuser

Walderdbeeren leuchten zwischen den Farnen. Es regnet, und mit jedem Tropfen, der durch die Baumkronen fällt, zittert ein Blatt im Unterholz, als bewegten sich Feen durchs Geäst. Auf einer Forststrasse steigen Fotograf Gaudenz Danuser und ich bergwärts, während in der Ferne ab und zu Bergspitzen auftauchen, so steil, dass ich den Kopf in den Nacken lege, um sie zu betrachten. Wir sind unterwegs, um den Alpstein zu entdecken. Jene Ostschweizer Gipfelwelt, die kühn und verträumt zugleich ist. Mit Felsfluchten, die sich aus den Hügeln des Appenzellerlandes erheben, und Seen, die wie Perlmutt schimmern.