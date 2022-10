Nur noch zwei Erwähnungen – Magere Kost für Unterländer Gourmands im neuen «Michelin» Nur noch zwei Restaurants in der Region werden mit einem «Bib Gourmand» ausgezeichnet. Freuen darf man sich in Bülach und Freienstein-Teufen. Daniela Schenker

Martin Aeschlimann vom Wirtshus zum Wyberg gehört zu den Auserlesenen, deren Kochkunst im « Guide Michelin» erwähnt wird. Foto: David Baer

Zwei Unterländer Restaurants werden im «Guide Michelin Schweiz 2022» wohlwollend erwähnt. Das Meiers Come Inn in Bülach und das Wirtshus zum Wyberg in Freienstein-Teufen erhalten den «Bib Gourmand» für hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schweizweit wird diese Ehre 140 Restaurants zuteil.