Sportmythen im Check – Magnesium gegen Krämpfe? Versuchen Sie es lieber mit Gurkenwasser Wer von Krämpfen geplagt wird, greift oft zu Magnesium. Dabei ist seit Jahren klar, dass das Wundermittel gegen die Schmerzen gar nicht wirkt. Tobias Müller

Oftmals die erhoffte Rettung auf den letzten Kilometern eines Laufevents: Ein Elektrolytgetränk, das Magnesium enthält. Foto: EQ Images

In der Schlussphase, wenn es richtig hart wird und der Körper rebelliert, liegen sie mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden: Fussballspieler, Marathonläufer oder Tennis-Asse. Muskelkrämpfe sind üble Begleiterscheinung von Höchstleistungen und in der Sportwelt allgegenwärtig. Das Wundermittel dagegen: Magnesium. Es soll Krämpfe lösen und Schmerzen lindern – sodass der Fussballer auch noch die Verlängerung durchsteht und der Marathonläufer es ins Ziel schafft.

Doch hilft Magnesium tatsächlich gegen Krämpfe? Portugiesische Wissenschaftler haben in einer aktuellen Metaanalyse 13 Studien zwischen 2009 und 2019 untersucht und dabei Resultate von 1280 Teilnehmern ausgewertet. Das Ergebnis: Magnesium hatte gegen Krämpfe keine bessere Wirkung als ein Placebo.