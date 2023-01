Harmonika-Club Regensdorf und Umgebung – Mal rockig rassig, mal romantisch Endlich, nach coronabedingt drei langen Jahren, gastierte das Orchester Accordissimo des Harmonika-Clubs Regensdorf wieder in der reformierten Kirche, diesmal in Buchs. Josef Kuczynski

Accordissimo in Concert mit Dirigent Roger Bär. Foto: Monika Baumann

Das Orchester Accordissimo, welches traditionsgemäss am letzten Sonntag im Januar den vormittäglichen Gottesdienst musikalisch begleitete, lud erneut zum frühabendlichen Konzert ein. Weil die Regensdorfer Kirche zur Zeit baulich renoviert wird, gastierte das Orchester diesmal in Buchs.

Um es vorweg zu nehmen: Die Erwartungen der Gäste im vollbesetzten Gotteshaus wurden vollumfänglich erfüllt. Vertraute, bekannte Melodien, bald rockig rassig, bald beschaulich romantisch, entzückten die Anwesenden. Beispiele gefällig? «Highland Cathedral», «Just a Gigolo», «Old Time Rock & Roll», «Für immer jung» und etliche Hits aus jüngeren wie älteren Tagen, zum Beispiel Jon Bon Jovi und Supertramp, luden zu musikalisch mitunter weltweiten Reisen wie auch in vergangene Zeiten ein. Nebst dem wie stets von Roger Bär geleiteten Gesamtorchester entzückten auch diverse Solo-Einlagen das Publikum.

Freunde für immer

Nur zu schnell näherte sich das eineinhalbstündige Konzert seinem Ende, und der moderierenden Präsidentin, Erika Kuczynski, blieb es vorbehalten, mit einer der Zugaben auch musikalisch zu versprechen, «Amigos para siempre» (Freunde für immer) zu bleiben.

Was am Vormittag mit einer gelungenen Symbiose von Andacht und Musik begonnen hatte (Hauptakteure: Pfarrerin Nadja Boeck und «Accordissimo»), endete am Abend mit einem erfolgreichen Konzert und blieb beim anschliessenden Apéro im Kirchgemeindehaus in Buchs weiterhin ein zentrales Gesprächsthema.

