Abo Informationen zur Lehre So lässt das Gewerbe die Schüler in Dielsdorf in die Berufswelt blicken

Ein neuer Berufserkennungsabend. Das ist der Weg, via den das Gewerbe in Dielsdorf Schülerinnen und Schülern Einblicke in verschiedene Berufe ermöglicht hat.