Menschen im Unterland – Maltherapeutin und Künstlerin Jeannine Künzler (39) aus Freienstein Die gelernte Polsterin Jeannine Künzler hat im Malen ihre Erfüllung gefunden. Sibylle Meier

Maltherapeutin Jeannine Künzler aus Freienstein

Foto: Sibylle Meier

«Beim Malen bin ich ganz bei mir, das ist meine Auszeit», beschreibt die Künstlerin und Maltherapeutin Jeannine Künzler ihre Passion. Ursprünglich gelernte Polsterin, ist sie seit einigen Jahren im Verkauf und der Beratung in unterschiedlichen Möbel- und Vorhanggeschäften tätig. Jetzt will sich die 39-Jährige vermehrt auf ihre künstlerischen Fähigkeiten fokussieren und ist zudem dabei, die Ausbildung zur Maltherapeutin abzuschliessen.

Der Gesellschaft etwas zurückzugeben, ist ein grosses Anliegen der Freiensteinerin. Dass sie dies als Maltherapeutin in ihrer eigenen Praxis tun kann, ist ihr wertvoll. Dort können Klienten und Klientinnen malen, gipsen, mit Ton arbeiten und einiges mehr, um so neue Wege in der Selbsterfahrung und der Selbstwirksamkeit auszuprobieren.

Für sich persönlich tankt Jeannine Künzler Kraft in der Natur und selbstverständlich in der eigenen Kunst.





