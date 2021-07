Mamablog: Ratschläge für Schwangere – Mamas Hitliste der gefloppten Floskeln «Du wirst das schon richtig machen» und neun weitere gut gemeinte Sprüche, die sich für unsere Autorin nicht bewahrheiteten. Joëlle Weil

Perfektionismus? Fehl am Platz! Von Beginn an zu akzeptieren, dass man nicht alles richtig machen wird, entlastet. Foto: Getty Images

Seit acht Monaten bin ich Mutter. Zur Expertin macht mich diese Ausgangslage nicht, aber wer ist schon Expertin in diesem Wahnsinnsjob!? Während meiner gesamten Schwangerschaft wurde ich mit gut gemeinten Ratschlägen überhäuft, wie das Mamisein so sein wird. Meist natürlich ungebeten, aber das kennen Sie bestimmt.

Finden Sie hier meine persönliche Hitliste der Floskeln, die sich in meinem Leben als junge Mutter nicht bewahrheitet haben.

Wenn das Baby schläft, schläfst auch du

Neugeborene schlafen... immer. Und immer kurz. Ich kann mir weniger Qualvolleres vorstellen, als ständig kurz nach dem Einschlafen wieder aufwachen zu müssen. Während mein Kleiner schlief, habe ich mich stattdessen immer dafür entschieden, etwas Feines zu essen, Wäsche aufzuhängen, während im Hintergrund die «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Folge vom Vorabend lief, und kurz Me-Time zu geniessen.

Die Zeit nach der Geburt wird die glücklichste deines Lebens sein

Ich weiss nicht, was andere Mütter so aus sich herausdrücken. Aber bei mir waren es 2994 g Lebensumstellung. Die Zeit direkt nach der Geburt ist emotional aufreibend, verwirrend, wunderschön, spannend, voller Liebe, voller Diskussionen ... Es ist eine tolle Zeit. Aber sie wird erst dann richtig toll, wenn man das Glück etwas hat sacken lassen. So viel neue Realität muss man erst verarbeiten.

Stillen ist wunderschön

Ist es tatsächlich. Dass unser Körper Nahrung für unseren Nachwuchs herstellen kann, finde ich noch immer das Unfassbarste im Zusammenhang mit Kinderkriegen. Aber: Die Brustwarzen schmerzen, die triefenden Brüste während der Sommerhitze sind wenig appetitlich und outsourcen kann man diese Aufgabe auch nicht. Stillen ist ein Fulltime-Job. Es ist wunderschön, mit ganz viel «aber».

Wer gebärt hat, kann alles

Nope. Ich hab noch immer panische Angst vor Vögel. Ich kann mir noch immer keine Zahlen merken. Ich kann noch immer kein Rad drehen. Ich weine noch immer, wenn ich mir den kleinen Zeh anhaue und ich kann unsere verflixte Surround-Sound-Anlage noch immer nicht bedienen.

Man vergisst den Schmerz der Geburt, sobald man sein Kind in den Armen hält

Im Leben N-I-C-H-T! Niemals! Neväär!

Du wirst deinen Hund weniger lieben, sobald du ein Kind hast

Nur weil ich jetzt eine Seele am meisten liebe, heisst das nicht, dass ich die andere weniger lieben muss. Mein Hund ist noch immer mein Ein und Alles. Und noch immer eine absolute Priorität meines Lebens. De facto liebe ich es, dass er mich spät abends zum Spazieren zwingt. Ein Herz hat viel Platz.

Bei Mama ist es am schönsten

Auch bei Papa kann es am schönsten sein.

Du wirst dein Kind vermissen, sobald es nicht bei dir ist

Jeden Freitag tourt mein Mann mit unserem Sohn. Seine Eltern besuchen, Park, spielen ... Ich weiss manchmal selbst nicht genau, wohin sie gehen. Ich geniesse dann Kaffee, Pediküre, Netflix, Haarmaske und einen ganzen Tag lang aufrecht zu stehen. Mein Kind ist bei seinem Vater prima aufgehoben. Und so endlos ich mein Kind liebe: Von vermissen zu reden, wäre gelogen.

Nur Mütter verstehen, was Mütter durchmachen

Jede hat ihre Geschichte, jede hat ihre eigenen Empfindungen und jede lebt ihre Realität. Nein, ich fühl mich nicht von jeder Mutter verstanden und ich verstehe auch nicht jede. Muss ich auch nicht.

Du wirst das schon richtig machen

Bestimmt. Bestimmt aber auch nicht. Sich von Beginn an darauf einzustellen, dass man nicht alles richtig machen wird, entlastet. Keine und keiner macht alles richtig und keiner muss alles richtig machen. Perfektionismus ist langweilig und komplett unrealistisch. Willkommen im Leben.

Joëlle Weil Infos einblenden Joëlle Weil (31) lebt in Tel Aviv und arbeitet dort als freie Journalistin und Kolumnistin. Sie ist Mutter eines Sohnes.

