Sie haben sich in Badehosen kennen gelernt. Was macht man mit Armen und Händen? Vor dem nackten Oberkörper verschränken?

Das ist untertrieben!

Stuckard-Barre: Stark untertrieben!

Suter: Für mich war das ganz normal. Wir sind im gleichen Hotel, am gleichen Strand und begrüssen uns nicht?

Stuckard-Barre: Ich hätte mich das nicht getraut. Aber dann konnten wir zum Glück sehr viel überspringen, eben weil wir die Badehose anhatten. Wir standen also so lachhaft bekleidet herum, teilten diese Peinlichkeit, was uns sogleich aufs Innigste miteinander verband. Zwei Stunden standen wir da vor meinem Strandkorb und haben uns sofort wunderbar unterhalten. Und weil wir beide das Leben als Grundlage fürs Schreiben betrachten, war es logisch, das fortzuführen – und irgendwann Text werden zu lassen. Das Kennenlernen war ja bereits eine Art Theaterstück.