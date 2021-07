Leerkündigungen in der Region - «Man kündigt die Mietverträge und verlangt 1000 Franken mehr»

In Bassersdorf hat eine Genossenschaft soeben 28 Mietparteien gekündigt. Walter Angst vom Mieterverband Zürich erklärt, weshalb das problematisch ist.

Leerkündigungen in der Region

Walter Angst, in Bassersdorf sorgen in diesen Tagen Leerkündigungen für Aufregung. Müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Kündigungen auch auf dem Land zunehmen?

Aus welchen Gründen kommt es zu diesen Leerkündigungen ganzer Überbauungen?

Aus den gleichen Gründen wie in den Städten. Die Angebotsmieten sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Eigentümer und Eigentümerinnen können mit erheblich höheren Mieteinnahmen rechnen, wenn sie die bisherigen Mieterinnen und Mieter rauswerfen. Viele Sanierungen hätte man noch vor kurzem ohne Kündigungen ausgeführt. Jetzt kündigt man die Mietverträge und verlangt 1000 Franken mehr Miete. Problematisch ist auch, dass Bund, Kanton und Gemeinden umfassende Sanierungen und Ersatzneubauten einfordern. Pensionskassen und Anlagestiftungen können wegen der unsäglichen Vorgaben des Bundes Aufwertungsgewinne in Millionenhöhe verbuchen, wenn sie intakte Häuser abreissen, die erst vor 30 oder 40 Jahren erstellt worden sind. Flankierende Massnahmen zum Schutz der Mietenden und der Sicherung von bezahlbarem Wohnraum waren bis heute nicht mehrheitsfähig. Jetzt sehen wir, dass diese Unterlassungssünde verheerende Auswirkungen hat.