Corona-Pandemie – «Man muss gut überlegen, ob man den Club aus dem Tiefschlaf holen will» Der Bundesrat geht mit seinen Lockerungen weiter als angekündigt. So reagieren Unterländer Firmen und Vereine auf die neuerliche Freiheit. Jana Arnold

Der Floor Club in Kloten hat zur Wiederöffnung am 10. Juli seine erste Ü-40-Party geplant. Foto: PD

Ab dem 26. Juni werden Discos für Personen mit Covid-Zertifikat wieder geöffnet, die Maskenpflicht im Freien wird aufgehoben, und die räumlichen Kapazitätsbeschränkungen in vielen Bereichen werden gestrichen. Der Bundesrat geht damit um einiges weiter als angekündigt und lässt die Hoffnungen auf einen unbeschwerten Sommer weiter wachsen.

Restaurants

Ab Samstag entfällt die beschränkte Personenanzahl pro Tisch nicht nur draussen, sondern auch in Innenräumen. So finden auch grössere Gruppen im Restaurant wieder einen Platz. Besonders freut sich Luzius Keller, Betriebsleiter der Kantine Bülach, jedoch auch über die generell entfallende Masken- und Sitzpflicht im Freien. «Bei den Public Viewings wird dadurch sicher mehr Stimmung aufkommen.» Bisher hatte man in Bülach eigens zur Einhaltung der Einschränkungen einen Securitas-Mitarbeiter angestellt.