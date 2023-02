Ja, ehrlich gesagt schon. Ich war zufrieden, in Führung zu sein und eine Medaille auf sicher zu haben, dann auch noch mit Loïc zusammen. Ich glaubte aber keine Sekunde daran, dass es reicht. Ich wachte am Morgen auf und dachte mir: Wäre schön, noch einmal zu gewinnen. Aber ich wäre auch mit einer anderen Medaille zufrieden gewesen, weil ich das grosse Ziel, die Goldmedaille, bereits erreicht habe.

Gleich wie immer. Ich musste pushen, ich schaffe das fast jedes Mal und bin deswegen nicht mehr so nervös. Aber man weiss ja nie, was der Fahrer vor und nach dir macht. Darum muss man immer attackieren.

Ja, die zwei Erfolge kann man auf emotionaler Ebene fast nicht miteinander vergleichen. Was ich bei der Abfahrt erlebte, hatte ich so noch nie erlebt, die Emotionen explodierten. Heute ist das anders.

Für das Team ist es immer besser, zwei auf dem Podest zu haben statt nur einen. Wir arbeiten so hart jeden Tag und in jedem Training, wir pushen einander. Unser Trainer steckte den Kurs für den zweiten Lauf und wir lieferten. Das ist unglaublich.

In der Abfahrt kämpften Sie gegen Ihren grossen Gegner Aleksander Kilde, nun gegen Teamkollege Loïc Meillard. Was war schwieriger?

Am Ende steht man alleine im Starthaus und will so gut wie möglich Ski fahren. Da spielt es nicht so eine grosse Rolle, gegen wen man fährt. Aber klar, die letzten zwei Jahre kämpfte ich mehr gegen Aleksander, wir waren, glaube ich, schon fast 20-mal zusammen auf einem Podest. Mit Loïc vielleicht drei- oder viermal. Es macht auf jeden Fall mehr Spass, das Podest mit einem Teamkollegen zu teilen.