Taliban in Genf – Man redete über die Frauen – aber nicht mit ihnen Dass beim Genfer Treffen mit den Taliban ausgerechnet keine weiblichen Stimmen aus Afghanistan angehört wurden, sorgt für Kritik. Bettina Weber

Letzte Woche reisten hochrangige Vertreter der Taliban aus Afghanistan nach Genf. Die rund 10-köpfige Delegation folgte einer Einladung der Nichtregierungsorganisation Geneva Call. Dass die Öffentlichkeit überhaupt vom Besuch der Gotteskrieger erfuhr, lag an einer Indiskretion: Der Generaldirektor der WHO verkündete am Mittwoch per Twitter, er habe sich soeben mit dem Taliban, dem Verantwortlichen für Gesundheit, unterhalten.