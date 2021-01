Interview zu Beziehungen – «Man sieht eine Sexszene und denkt: ‹Wie lange ist das bei uns her?›» Bei vielen Paaren reicht die Energie abends gerade noch für Netflix. Philosoph Wilhelm Schmid erklärt, wie die Erotik in Beziehungen abstirbt – und wie Paare den Weg zurück ins Bett finden. Violetta Simon

«Zwei machen es sich auf dem Sofa bequem, zu träge für eine Annäherung»: Für Wilhelm Schmid ist Streaming ein Beziehungskiller. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es ist wohl kaum zu vermeiden, dass Paaren mit der Zeit die Erotik abhandenkommt. In seinem Buch «Sexout» beschreibt der Philosoph Wilhelm Schmid, 67, zehn unterschiedliche Wege, diesem Problem zu begegnen. Unter anderem, indem man kein Problem darin sieht. «Den meisten Druck machen wir uns selbst, statt zu überlegen, was uns gerade guttun würde», sagt der vierfache Familienvater, der in seiner Zeit als philosophischer Seelsorger in einem Schweizer Spital einiges über Ängste und Wünsche der Menschen gelernt hat. Ein Gespräch über Trägheit, den Erotikkiller Netflix – und was das mit dem Sexleben von Pandabären zu tun hat.