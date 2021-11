Interview mit Ralph Lewin – «Man wirft den Juden vor, die Pandemie bewusst ausgelöst zu haben» Der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes über antisemitische Verschwörungstheorien, das Leben der Juden in der Schweiz und seine Erfahrungen mit linken Israel-Kritikern. Rico Bandle

«Ich halte mich von Plattformen wie Telegram fern»: SIG-Präsident Ralph Lewin vor der Synagoge in Basel. Foto: Stefan Bohrer

Um ins Gemeindehaus neben der Synagoge in Basel zu gelangen, muss man eine Sicherheitsschleuse passieren – wie bei allen jüdischen Einrichtungen in der Schweiz. Der frühere SP-Regierungsrat Ralph Lewin, 68, empfängt im grossen Sitzungszimmer, an der Wand hängen Gemälde von früheren Basler Rabbinern. «Dieser hat meine Frau und mich getraut», sagt er.