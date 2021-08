Interview mit Hilfswerk-Präsident - «Manche Frauen führten ein modernes Leben – damit ist nun Schluss»

Afghanische Frauen trainieren im Frühjahr 2014 in einem Boxclub in Kabul. Ein Teil der weiblichen Bevölkerung führte zuletzt ein vergleichsweise modernes Leben.

Herr Kunz, in Afghanistan hat am Wochenende ein neues Zeitalter begonnen, die Taliban sind zurück an der Macht. Was heisst das für die Menschen im Land?

Ich habe am Wochenende viel mit Freunden und Projektpartnern vor Ort telefoniert. Viele sind panisch. Letzte Nacht sprach ich lange mit dem Direktor einer lokalen Partnerorganisation. Seine Frau weinte ununterbrochen, im Hintergrund waren Schüsse zu hören. Mein Gesprächspartner machte während des Telefonats das Licht aus, weil er Angst hatte. Was in Afghanistan passiert, tut mir unbeschreiblich leid, vor allem für die Frauen.