Regisseurin in Not – Manchmal wünsche ich mir einfach nur einen normalen Job

Manchmal, wenn ich mal wieder die Krise habe, was meine Theaterarbeit betrifft, also alles hinschmeissen will, weil ich Angst habe, weil ich finde, das wird alles schrecklich, wir werden das Publikum langweilen, sie werden uns auspfeifen, sie werden davonlaufen, ich werde nicht mehr auf die Strasse gehen können, ich werde mich verstecken müssen für immer, die Zeitungen werden Grauenhaftes über uns schreiben, dann, in solchen Momenten, würde ich jeweils sehr gerne den Beruf wechseln. Für Geld arbeiten und nur für Geld. Und nicht für Selbstverwirklichung, Anerkennung, Applaus und Ähnliches.