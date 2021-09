Brisante WWF-Studie – Mandelmilch ist gar nicht so ökologisch Veganerinnen und Vegetarier können der Umwelt mehr schaden als Fleischesser. Ihr Ernährungsstil verursacht den grössten kritischen Wasserverbrauch. Silvia Liebrich

Bei Konsumentinnen und Konsumenten beliebt: Mandelmilch als veganer Ersatz für Kuhmilch . Foto: Getty

Die Mandelmilch hat ein grosses Problem: Sie ist kein besonders umweltfreundliches Lebensmittel. Dabei ist der vegane Milchersatz sehr beliebt, gilt er doch als ideales Lebensmittel für Menschen, die sich gesund und klimabewusst ernähren wollen. Das betrifft nicht nur Veganer und Vegetarierinnen. Im Vergleich zum tierischen Original verursacht die Herstellung weitaus weniger CO₂. Ein weiterer Vorteil des pflanzlichen Drinks liegt darin, dass er gluten- und lactosefrei ist.

Doch der gute Ruf bröckelt, und das liegt nicht etwa an der Mandel selbst, sondern am Menschen. Der baut Mandelbäume in grossen Mengen an den falschen Stellen an, nämlich dort, wo es eigentlich zu trocken ist und wo die Bäume mit grossem Aufwand bewässert werden müssen. Ein Problem, das nicht nur Mandeln, sondern den globalen Anbau von Obst, Gemüse und anderen Feldfrüchten betrifft.