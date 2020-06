Vermisstenmeldung der Polizei – Mann aus Kloten vermisst Ein 57-jähriger Mann aus Kloten wird seit dem 31. Mai vermisst. Die Polizei sucht Zeugen.

Bild der vermissten Person. Kapo ZH

Der 57-jährige Daniel Aebersold, wird seit Sonntag, 31. Mai vermisst. Der Mann wurde am Sonntagabend nach 20.00 Uhr zuletzt an seinem Wohnort in Kloten gesehen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Der Gesuchte könnte sich im Kanton Wallis aufhalten.

Signalement: Der Vermisste ist etwa 170 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat grauweiss/braune kurze Haare. Über die Kleidung bestehen keine Hinweise, heisst es in der Mitteilung weiter. Personen, die Angaben über den Aufenthalt des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

( far )