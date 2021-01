Drei junge Männer festgenommen – Mann bei Raubversuch verletzt Am frühen Sonntagmorgen wurde ein junger Mann im Kreis 8 durch mehrere Personen bedrängt und verletzt. Die Stadtpolizei Zürich verhaftete drei tatverdächtige Personen.

Die Stadtpolizei konnte drei Tatverdächtige verhaften. Symbolbild Stadtpolizei Zürich

Kurz nach 1.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass soeben ein Mann an der Kreuzbühlstrasse, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Stadelhofen, durch mehrere Personen ausgeraubt und dabei verletzt worden sei. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 20-Jährigen, der eine Stichverletzung am Oberschenkel aufwies. Dies schreibt die Stadtpolizei Zürich.

Er wurde durch die Sanität zur Wundversorgung ins Spital gebracht. Nach seinen Aussagen wurde er zuvor von mehreren Personen angesprochen – sie forderten Bargeld. Da er kein Geld auf sich hatte, stach ein Unbekannter aus der Gruppe mit einer Stichwaffe zu. In diesem Zusammenhang nahm die Stadtpolizei Zürich in der Folge drei mutmasslich an der Tat beteiligte Personen fest.

mps