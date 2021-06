Tödlicher Motorradunfall – Mann bei Verkehrsunfall in Winkel gestorben In Winkel verunfallte am frühen Samstagabend ein Mann mit einem Motorrad. Der Lenker des Töffs verstarb noch am Unfallort.

An dieser Stelle verunfallte der Töfffahrer. Kantonspolizei Zürich

Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, sass der 50-jährige Mann kurz vor 17.00 Uhr auf einem Motorrad vor der Garage. Er liess den Motor laufen und hantierte am Gasgriff. Aus noch ungeklärten Gründen preschte das Motorrad los und kollidierte nach rund 15 Metern mit einem Geländer sowie einem Gewächshaus. Der Lenker zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die zuständige Staatsanwältin, ein Rettungswagen des Spitals Bülach, ein Notarzt sowie ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) im Einsatz

ahu

Fehler gefunden?Jetzt melden.