Vor US-Capitol – Mann durchbricht Barrikaden und erschiesst sich Die Mitglieder des US-Kongresses sind derzeit in der Sommerpause. Der Angriff habe offenbar nicht Abgeordneten oder Senatoren gegolten, erklärte die Polizei.

Ein Abschleppwagen entfernt das Auto, das in eine Barrikade gekracht ist. Foto: Jim Lo Scalzo

Vor dem US-Capitol in Washington hat ein Mann mit seinem Wagen die Barrikaden vor dem Parlamentssitz durchbrochen, in die Luft geschossen und danach mit der Waffe Suizid begangen. Der Vorfall habe sich am Sonntag kurz nach 04.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MESZ) ereignet, teilte die Capitol-Polizei mit. Zur Identität und zu den möglichen Motiven des Mannes äusserte sie sich nicht.

Der Polizei-Mitteilung zufolge rammte der Mann mit seinem Auto die Barrikaden und stieg dann aus, während sein Wagen in Flammen aufging. Dann habe er mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert. Als sich daraufhin Polizisten auf ihn zubewegt hätten, habe er sich selbst erschossen. Sonst sei niemand verletzt worden.

Die Polizei des US-Capitols inspiziert den Tatort. Foto: Jim Lo Scalzo

AFP

