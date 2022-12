Unfall in Bassersdorf – Mann fährt am Bahnhof Kandelaber um In der Nacht auf Mittwoch ist es beim Bahnhof Bassersdorf zu einem Crash gekommen. Die Polizei ermittelt gegen einen 43-Jährigen. Christian Wüthrich

Von der Strassenlampe ist nicht mehr viel übrig geblieben, ausser ein paar zerbeulte Blechreste und ausgefranste Kabelreste am vormaligen Standort. Foto: cwü

Am Dienstagabend kurz vor Mitternacht hat es beim Bahnhof Bassersdorf mächtig gekracht. Ein Autolenker ist vom Dorfzentrum herkommend am Ende der Bahnhofstrasse über die Strasse und das Trottoir hinausgeraten. Dabei hat er eine Plakatwand sowie einen Kandelaber getroffen. Eine der beiden Plakatwände und der Strassenbeleuchtungsmast wurden dabei komplett abrasiert. Allein an der öffentlichen Beleuchtungsinfrastruktur wird der Sachschaden auf einige Tausend Franken geschätzt.

Die Spuren des Umfalls deuten daraufhin, dass der Unfallverursacher mit seinem Wagen in ziemlich hohem Tempo unterwegs war. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, konnte die Kantonspolizei am Mittwochmorgen nicht sagen. Ein Polizeisprecher bestätigte aber den Vorfall und teilte mit, man ermittle derzeit in alle Richtungen. Beim Unfallverursacher handle es sich um einen 43-jährigen Mann. Beim Selbstunfall habe er sich an der Hand leicht verletzt.

1 / 2 Ein Mitarbeiter der EKZ räumt am Mittwochmorgen die Überreste der Strassenlampe weg und spricht von einigen Tausend Franken Sachschaden allein an der öffentlichen Beleuchtungsinfrastruktur. Foto: cwü

Andere Personen sind gemäss Polizeiangaben nicht verletzt worden. Am Auto soll hingegen Totalschaden entstanden sein, berichtet derweil der «Blick» und erwähnt Augenzeugen, die gesehen haben wollen, wie Glassplitter des Autos bis zu 40 Meter weit geflogen sind. Der Wagen selber kam in der Wiese vor den Velounterständen zum Stehen.

