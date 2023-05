Polizeitaucher finden Leiche – Mann fällt nach Streit in Limmat und wird tot geborgen Am späten Samstagabend eskalierte ein Streit in der Zürcher Innenstadt. Nun hat die Polizei ein leblose Person aus der Limmat geborgen.

Die Auseinandersetzung fand in der Nähe der Schiffstation Landemuseum statt. Foto: Archiv

Am späten Samstagabend ist eine männliche Person nach einer Auseinandersetzung mit einer Gruppierung im Kreis 1 in die Limmat gefallen. Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilt, hat sie bei der daraufhin eingeleiteten Suchaktion einen leblosen Mann aus der Limmat geborgen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Gemäss der Polizeimitteilung kam es gegen 23 Uhr auf dem Platzspitz in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Darauf sei eine männliche Person in die Limmat geraten. Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen die Flucht.

Die ausgerückten Einsatzkräfte leiteten daraufhin eine Suchaktion unter anderem beim Kraftwerk Letten und beim Platzspitz ein. Im Verlauf der Suche konnten Taucher der Wasserschutzpolizei eine leblose, männliche Person in der Limmat, unweit der Platzpromenade, feststellen und bergen.

Abgesperrter Abschnitt beim EWZ-Wehr. Foto: tif

Die Polizei führt Ermittlungen nun zur Identität des Verstorbenen, zu den involvierten Personen der Auseinandersetzung sowie zu den Hintergründen. Für die Spurensicherung wurde das Forensische Institut Zürich aufgeboten. Im Einsatz standen nebst der Stadtpolizei Zürich Einsatzkräfte von Schutz & Rettung Zürich sowie der Kantonspolizei Zürich.

Die Polizei sucht Zeugen, welche in der Nacht auf Sonntag zwischen 22.45 und 23.15 die Auseinandersetzung in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum beobachtet haben oder die Angaben zu den beteiligten Personen machen können.

Erst am vergangenen Mittwoch war ein toter Mann bei der Frauenbadi am Stadthausquai in Zürich geborgen worden. Es handelte sich um einen 19-jährigen afghanischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz, wie Ermittlungen ergaben. Ein Gewaltdelikt stand laut Stadtpolizei nicht im Vordergrund.

red/jig

