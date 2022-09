Harte Strafe trotz Reue – Mann importiert Welpe und setzt ihn Wochen später bei Embrach aus Nach nur 20 Tagen setzte ein Mann die elf Wochen alte Hündin Lotte bei Embrach aus. Am Freitag legte er vor Gericht ein Geständnis ab. Thomas Mathis

Die Hündin Lotte wurde im Alter von zwölf Wochen in Embrach ausgesetzt. Foto: PD

Der Hundeboom während der Corona-Pandemie hat unschöne Seiten. Der illegale Import von Hundewelpen stieg an, die Tierheime sind voller abgeschobener Hunde. Auch die junge Boxerhündin Lotte hatte einen schwierigen Start ins Leben. Sie kam im Juli 2021 auf die Welt. Im Alter von acht Wochen und damit sehr früh wurde sie aus Deutschland in die Schweiz gebracht. Hunde, die jünger sind als acht Wochen, dürfen nur in Begleitung des Muttertiers eingeführt werden.