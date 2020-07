Mann in Zürich verhaftet – Mann klaut Motorboot und fährt bis zum Bad Oberer Letten Mit einem Motorboot ist ein Mann auf der Limmat bis zum Oberen Letten in Zürich gefahren. Dort sprang er ins Wasser und liess das Boot unkontrolliert weiterfahren. Er wurde von der Stadtpolizei Zürich verhaftet.

Das Bad Oberer Letten in Zürich. Screenshot: Google StreetView

Kuriose Szene in der Flussbadi Oberer Letten in Zürich: Ein Mann fuhr am Mittwochnachmittag mit einem Motorboot in die Badi und sprang dort ins Wasser – sein Boot liess er unkontrolliert weiterfahren.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 14.15 Uhr, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 35-jähriger Mann mit einem Boot, das er zuvor entwendet hatte, vom Zürichsee her bis zum Oberen Letten. Der dort anwesende Badmeister holte den Mann nach seinem Sprung ins Wasser an Land und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei zurück. Einem Badegast gelang es, ins führerlose Boot zu klettern und es unter Kontrolle zu bringen. Der 35-Jährige wurde verhaftet und für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht.

Das Boot wurde durch die Wasserschutzpolizei abgeschleppt und dem rechtmässigen Besitzer zurückgebracht. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt.

Das Befahren der Limmat mit einem Motorboot ist ab der Münsterbrücke verboten.

( far )