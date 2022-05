Polizeieinsatz über Nacht – Mann klettert auf Baukran – Verkehr beim Buecheggplatz gestört In Zürich Oerlikon ist am Montagabend ein Mann auf einen Baukran gestiegen. Auch am Dienstagmorgen dauert der Polizeieinsatz an, es kommt zu Unterbrüchen im ÖV.

In Zürich Oerlikon ist am Montagabend ein Mann auf einen Baukran gestiegen. Der Vorfall ereignete sich unweit des Bahnhofs, weshalb viele Personen Zeugen der Aktion wurden, wie «20 Minuten» schreibt. Auch am Dienstagmorgen dauerte der Polizeieinsatz an, wie die VBZ mitteilen. Rund um den Bahnhof Oerlikon kommt es zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr.



Die Strecke zwischen Bucheggplatz und Bahnhof Oerlikon ist für den Trambetrieb der Linie 11 und der Buslinien 61 und 62 in beiden Richtungen gesperrt. Auch der Zugverkehr zwischen Oerlikon und Wallisellen war gemäss 20 Minuten zeitweise unterbrochen.

Mann entzündet Feuer auf Kran

Am Montagabend hatte die Feuerwehr erfolglos versucht, mit einer Drehleiter zu dem Mann zu gelangen. Bilder von Tele Züri zeigen, dass der Mann kurz vor Mitternacht offenbar ein Feuer auf dem Kran entzündet hat.

Bereits in der Nacht auf Sonntag war ein Mann auf einen Baukran geklettert – und ist heruntergestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntagmorgen sei ihr eine leblose Person gemeldet worden, teilte die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen der ausgerückten Rettungskräfte der Stadtpolizei Zürich und von Schutz & Rettung Zürich, habe nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden können.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der Mann in Altstetten bei einer Baustelle an der Badenerstrasse zwischen dem Schneeglöggli- und dem Campanellaweg von einem Baukran gestürzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Umstände und Hintergründe sind demnach unklar und werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität, das Institut für Rechtsmedizin und die Kantonspolizei Zürich abgeklärt.

SDA/lop

