Flughafen Zürich – Mann mit sechs Kilo Koks im Koffer erwischt Die Polizei hat am Samstag am Flughafen Zürich rund sechs Kilogramm Kokain sichergestellt.

Im Koffer eines Passagiers am Flughafen Zürich hat die Polizei am Samstag Kokain gefunden. Symbolfoto: André Muelhaupt

Die Kantonspolizei hat am Samstag am Flughafen Zürich einen mutmasslichen Drogenkurier festgenommen. Laut einer Mitteilung der Polizei reiste der 49-Jährige von São Paulo nach Zürich und wollte dort in ein Flugzeug Richtung Frankfurt umsteigen. Im Transitbereich seien Fahnder auf ihn aufmerksam geworden und hätten ihn und sein Gepäck genauer kontrolliert. In seinem Koffer fanden die Beamten rund sechs Kilogramm Kokain. Dieses wurde sichergestellt und zur genauen Bestimmung an das Forensische Institut Zürich übergeben.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist der Festgenommene ein Staatenloser, der mit einem lettischen Ausländerausweis reiste. Der Mann sei nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt worden.

