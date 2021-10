Streit mit Frau – Mann nach Schüssen in Zürich-Witikon festgenommen Ein 33-Jähriger hat am Samstag im Zürcher Aussenquartier nach einem Streit mit einer Frau mehrere Schüsse abgegeben. Verletzt wurde niemand. Pascal Unternährer

Frühmorgendlicher Grosseinsatz der Polizei in der Ackersteinstrasse in Witikon. Foto: Leser-Reporter

In ansonsten ruhigen Zürcher Quartier Witikon im Kreis 7 herrschte am Samstagmorgen eine grosse Aufregung, meldet ein Anwohner. Ein Mann habe an der Zweiackerstrasse vermutlich unter Drogeneinfluss um sich geschossen, die Polizei sei mit sechs Kastenwagen vorgefahren, so der Anwohner weiter. Das sei mutmasslich nach einer Hochzeitsfeier geschehen, der schiesswütige Mann sei eventuell verletzt worden. Er habe ein Luftgewehr gehabt.

Am Samstagmorgen bestätigte die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage einen Einsatz. Am Nachmittag schrieb sie in einer Mitteilung, dass die Polizei nach Meldungen aus der Bevölkerung um 7.30 Uhr ausgerückt ist.